Afganistan Meselesine Yönelik "Çin-Abd-Rusya +" İstişare Mekanizması Toplantısı Yaklaşıyor - Son Dakika
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Afganistan Meselesine Yönelik "Çin-Abd-Rusya +" İstişare Mekanizması Toplantısı Yaklaşıyor

29.03.2022 20:12
Afganistan Meselesine Yönelik "Çin-Abd-Rusya +" İstişare Mekanizması Toplantısı Yaklaşıyor

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Wang, toplantıya Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'la ilişkiler özel temsilcisi Yue Xiaoyong'un başkanlık edeceğini ifade etti. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Pakistan'ın Afganistan meselesindeki özel temsilcileri katılacak. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de tüm tarafların temsilcileriyle toplu şekilde görüşecek. Wang Wenbin, […]

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) — Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Wang, toplantıya Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'la ilişkiler özel temsilcisi Yue Xiaoyong'un başkanlık edeceğini ifade etti. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Pakistan'ın Afganistan meselesindeki özel temsilcileri katılacak. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de tüm tarafların temsilcileriyle toplu şekilde görüşecek.

Wang Wenbin, "Çin, ABD, Rusya ve Pakistan'ın Afganistan meselesi üzerinde önemli bir etkisi var" diye konuştu. Çin'in bu toplantının, Afganistan konusunda tüm tarafların fikir birliğini pekiştirmek için Afganistan'a komşu ülkelerin gerçekleştirdiği üçüncü dışişleri bakanları toplantısıyla uyum içinde ve olumlu bir şekilde gerçekleşmesini umduğunu kaydeden Wang, Çin'in aynı zamanda bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun ülkenin barış, istikrar ile kalkınmaya kısa sürede ulaşmasına yardımcı olmak için Afganistan'ın barışçıl bir şekilde yeniden inşasına yönelik yardımı artırmasını teşvik etme umudu taşıdığını belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Rusya, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Afganistan Meselesine Yönelik 'Çin-Abd-Rusya +' İstişare Mekanizması Toplantısı Yaklaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan Meselesine Yönelik "Çin-Abd-Rusya +" İstişare Mekanizması Toplantısı Yaklaşıyor - Son Dakika
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