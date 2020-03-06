Afganistan Milli Arşiv İdaresi Başkanlığı heyetine mesleki eğitim - Son Dakika

Afganistan Milli Arşiv İdaresi Başkanlığı heyeti, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'ni ziyaret etti.



Afganistan Milli Arşiv İdaresi heyetine Osmanlı Arşivleri Dairesi Başkanlığında tarihi eserlerin ve evrakların saklanması, ilaçlanması ve korunması konularında 23-29 Şubat tarihleri arasında eğitim verildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'ni gezen Afgan heyeti, Türkiye Yazma Eserler Kurumunu da ziyaret ederek, içerisinde bulunan şifahane, dijitalleştirme, depolama ve kütüphaneyi yakından görme fırsatı elde etti. Ayrıca Afganistan Arşiv İdaresi Başkanı Mohammad Afsar Rahbeen, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve TİKA yetkilileri ile resmi görüşme gerçekleştirdi.



Program kapsamında Afganistan Arşiv İdaresi Başkanı, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsüne, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünün mesleki tecrübelerini de yerinde gözlemledi.



Afganistan Arşiv İdaresinde 6 binden fazla el yazması eser bulunduğunu ve 40 yıldır süren savaş ortamına rağmen bu eserlerin muhafaza edildiğini belirten Arşiv Başkanı Rahbeen, bu kıymetli eserlerin geleceğe taşınabilmesi için Türkiye'de gördükleri eğitimin kurumlarının mesleki kapasitesini geliştirebilmesi adına çok önemli olduğunu vurguladı. Rahbeen ayrıca, kurumlar arası işbirliğinin devam etmesini arzuladığını belirterek, heyetine sağlanan eğitimden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ANKARA