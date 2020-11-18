Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor
18.11.2020 17:19
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, 19-20 Kasım tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dr. Abdullah'ın ülkemizde yapacağı görüşmelerde Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin gelişmeler ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
Son Dakika Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez