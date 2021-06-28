Üye Girişi
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: "Taliban barış görüşmeleri için çaba göstermedi" - Son Dakika

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: "Taliban barış görüşmeleri için çaba göstermedi"

28.06.2021 17:17
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah:

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın barış görüşmelerini ilerletmek için çaba göstermediğini söyledi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın barış görüşmelerini ilerletmek için çaba göstermediğini söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın inatla barış görüşmelerinde zaman kaybı yaşattığını belirtti.

Taliban'ın barış görüşmelerini yavaşlatmak için bahane peşinde olduğunu ifade eden Abdullah, "Taliban barış görüşmelerini ilerletmek için çaba göstermedi." dedi.

Abdullah, ülkeden yabancı güçlerin çekilmesiyle savaşmak için Taliban'ın bir bahanesinin kalmadığını ancak Taliban'ın daha çok şiddet olaylarını artırdığını kaydetti.

Afganistan'daki sorunların çözümünün ancak müzakere yoluyla mümkün olacağını dile getiren Abdullah, müzakerenin de tek taraflı sonuç vermeyeceğini ve bu konuda her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah, Taliban'ın savaşla asla kazanamayacağının altını çizdi.

İlçelerin Taliban kontrolüne geçmesi

Son zamanlarda özellikle ülkenin kuzeyindeki birçok ilçenin Taliban kontrolüne geçmesi konusuna değinen Abdullah, bu olayın geçici olduğunu ve en kısa zamanda ilçelerin geri alınacağını, güç kullanarak Taliban'ın bir yere varamayacağını vurguladı.

ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Abdullah, "ABD, Afgan güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla 3,3 milyar ve Afganistan'da insani yardım için 350 milyon dolar yardım etmeyi taahhüt etti. Böylece ABD'nin yardımları askerlerinin ülkeden çekilmesinden sonra da devam edecek." diye konuştu.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: 'Taliban barış görüşmeleri için çaba göstermedi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı 17:29 Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim 17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize 17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, 16:33 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek 16:15 Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! 16:00 Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu 15:36 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
17:14 Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
16:17 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı
16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor         
17:34
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi         
17:31
"Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi         
17:20
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu         
17:14
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı         
17:09
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor         
15:59
GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı         
15:34
Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı         
14:53
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 17:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah: "Taliban barış görüşmeleri için çaba göstermedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement