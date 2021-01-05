Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti - Son Dakika

Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti

05.01.2021 11:25
Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti, System.String[]

Afganistan müzakere heyeti, ülkede kalıcı barışın sağlanması için Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasının tekrar başlaması için Katar'a gitti.

Afganistan müzakere heyeti, ülkede kalıcı barışın sağlanması için Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasının tekrar başlaması için Katar'a gitti.

Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, ülkede yetkililerle gerekli istişarelerin yapıldığını söyledi.

Ülkede kalıcı barışın sağlanması için müzakerelerin yeniden başlatılmasına hazır olduklarını ifade eden Nadıri, Afganistan heyetinin ilk isteğinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti.

Afgan heyetinin Katar seyahati dün hava şartlarının müsait olmaması nedeniyle bugün gerçekleşti.

Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasına, Taliban ve Afganistan heyetlerinin onayıyla birtakım konuların danışılması için 14 Aralık'ta ara verilmişti.

Taliban'la barış süreci

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Afganlar arası süreç başladı.

Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da müzakere masasına oturan Kabil yönetimi ile Taliban, ilk olarak usul ve ilkeleri ele aldı. Taliban, müzakerelerde çıkacak sorunlarla ilgili Hanbeli fıkhının esas alınmasını isterken Kabil yönetimi ülkede bu fıkha mensup olmayan kesimler bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. ABD'nin ara buluculuğu ve tarafların esneklik göstermesiyle uzlaşı sağlandı.

Doha'da bugün bir araya gelecek tarafların ikinci tur görüşme gündemini ise "içerikli müzakereler" oluşturuyor. Buna göre Afgan yönetimi ve Taliban, müzakerelerin konu başlıkları ve önceliklerine karar verecek.

Afgan yönetimi, önceliğin ateşkesin sağlanması ve Taliban'ın eylemlerini durdurması şeklinde belirlenmesinde ısrar ediyor. Taliban ise kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini istiyor.

Afgan yönetimi ayrıca Taliban'ın ABD'yle 29 Şubat'ta yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebine direniyor. ABD'yle yapılan anlaşmaya kendisinin taraf olmadığını yineleyen Kabil yönetimi, Taliban'ı tanıyan ve ABD askerlerinin çekilmesini karara bağlayan söz konusu anlaşmanın elini zayıflattığı düşüncesinde.

Afganistan, Müzakere, Taliban, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Roma Zeki Çelik'i istedi, Lille 15 milyon euro talep etti Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları Anne, küçük kızını istismar eden adamın serbest bırakılmasına isyan etti: Yakalanması için ölmem mi gerekiyor? 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor         
11:06
Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş         
11:00
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin         
09:54
Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada         
09:32
Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet         
09:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei