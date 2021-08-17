Afganistan ordusu, Taliban karşısında neden diz çöktü? Sorunun cevabı hayalet taburlarda gizli

Tüm dünyanın endişe izleyişi devam ederken, Taliban Afganistan'daki ilerleyişini yönetimi ele geçirerek bitirdi. Taliban'ın son olarak çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girmesi sonrası ise ülkede kaos ortamı oluştu.

ABD Başkanı Biden dün "Afganistan'ın tarafımızdan eğitilmiş ve iyi donatılmış 300 bin askeri ve subayı vardı. Taliban ise sadece 75 bin kişiydi." dedi. Bu sözler ve ülkedeki son gelişmeler, hem bölgeye hem de Afganistan'la bağlantısı olan ülkelere dair pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

HAYALET ASKERLERİN MAAŞLARINI CEBE İNDİRDİLER

Afgan güvenlik güçleri kağıt üzerinde 300 bin kişinin üzerinde bir mevcuda sahipti. Ancak gerçekte ülkede askeri istihdam her zaman sorunlarla karşı karşıyaydı. Afgan ordusu ve polis güçleri, yüksek kayıp, firar ve yolsuzluk dolayısıyla sıkıntılı bir geçmişe sahip. Bazı generallerin, aslında var olmayan ve "hayalet asker" olarak anılan birliklerin maaşlarını zimmetine geçirdiği iddiaları var.

Milliyet yazarlarından Güneri Cıvaoğlu, bu iddiaları bugünkü köşe yazısında şu ifadelerle anlattı: "Her biri 800 asker ve rütbeliden oluşan 46 "hayalet tabur!.. Hesapladım... 36 bin 800 "hayalet asker... Afganistan, "Amerika'dan daha fazla para sızdırmak için" yıllardır bunu yapıyormuş. Para, büyük ihtimalle birilerinin cebine akmış."