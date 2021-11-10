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Afganistan ordusu yetkililerine Taliban ile mücadeleyi baltaladıkları eleştirisi - Son Dakika

Afganistan ordusu yetkililerine Taliban ile mücadeleyi baltaladıkları eleştirisi

10.11.2021 15:50
Afganistan ordusu yetkililerine Taliban ile mücadeleyi baltaladıkları eleştirisi

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sonrası istifa ederek ülkeyi terk eden eski Maliye Bakanı Khalid Payenda, Taliban'ın yükselişinden "hayalet askerler" icat ederek yolsuzluk yapan ordu yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sonrası istifa ederek ülkeyi terk eden eski Maliye Bakanı Khalid Payenda, Taliban'ın yükselişinden "hayalet askerler" icat ederek yolsuzluk yapan ordu yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.

BBC'nin haberine göre, Payenda, ordu yetkililerinin kontrollerindeki asker sayısını fazla gösterdiğini ve icat ettikleri "hayalet askerler" için hükümetten fazla para aldıklarını öne sürdü.

Ordudaki yolsuzluğun Taliban ile mücadeleyi baltaladığını ve güvenlik güçlerinin sayıca Taliban'dan çok daha fazla olduğunu gösteren kayıtların gerçek olmadığını belirten Payenda, kayıtlardaki 300 bin asker ve polisin çoğunun mevcut olmadığını ifade etti.

Payenda, ayrıca asker kaçakları ve şehitlerin dahil edildiği kayıtların 6 kattan fazla "şişirilmiş" olabileceğini iddia etti.

Ordudaki askerlere genellikle zamanında ödeme yapılmadığını aktaran Payenda, bazı ordu yetkililerinin maaşlarının yanı sıra savaştan çekilmeleri karşılığında Taliban'dan rüşvet de kabul ettiklerini öne sürdü.

Payenda, en tepedeki kişilere kadar yolsuzluğun her alanda baş gösterdiğini savunarak, "Hissiyat, bunu değiştiremeyeceğimiz yönündeydi. Parlamento da valiler de bu şekilde çalışıyor." dedi.

Bunun yanı sıra Payenda, kendi görev süresince maliye bakanlığında da "bir ölçüye kadar" yolsuzluk yapıldığını ancak eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin "mali açıdan yolsuz" olduğuna inanmadığını söyledi.

Payenda, ABD ve NATO'nun Afganistan'daki başarısızlığın "bir parçası" olduğunu ve Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından büyük bir fırsatı kaybettiklerini dile getirdi.

Afganistan, Yolsuzluk, Taliban, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan ordusu yetkililerine Taliban ile mücadeleyi baltaladıkları eleştirisi - Son Dakika


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