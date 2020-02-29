Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan ortak açıklaması: 'ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde... - Son Dakika

Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde...

6 saat önce

Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"

Afganistan ortak açıklaması:

ABD- Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:19:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]