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Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde...
6 saat önce
Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:58 Kaynak: AA
ABD- Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"
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