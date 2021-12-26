Üye Girişi
Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yaşanıyor - Son Dakika

Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yaşanıyor

26.12.2021 19:28
Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yaşanıyor

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan'ın güneyindeki sınır köylerine son bir haftada onlarca havan mermisi attığı bildirildi.

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan'ın güneyindeki sınır köylerine son bir haftada onlarca havan mermisi attığı bildirildi.

Taliban geçici hükümetinin ülkenin doğusundaki 201. Halid Bin Velid Kolordu Komutanı Ebu Dücane, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır askerlerinin, ülkenin güneyindeki Kunar vilayetinin Şulten ilçesine bağlı Çugam köyüne son 2 haftada onlarca havan mermisi attığını söyledi.

Afganistan topraklarına her türlü "tecavüze" karşı cevap vermeye hazır olduklarını ifade eden Dücane, bu konuda sınıra destek gücü yerleştirildiği ve askeri teçhizat sağlandığını belirtti.

Ebu Dücane, Pakistan'ın Afganistan topraklarına saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

Köy sakinlerinin ifadesine göre, bu saldırılarda 1 kişi yaralanırken çok sayıda hayvan telef oldu.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, sınır ötesinden atılan her mermiye karşı misliyle cevap verileceğini ve bu konuda kayıtsız kalmayacaklarını açıkladı.

Sınırda gerginlik yaşanırken, Taliban yönetiminin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin Fitret, Afganistan-Pakistan sınır hattına giderek incelemelerde bulundu.

Son günlerde sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, Taliban güçlerinin Pakistan sınır birliklerince sınır hattına ördüğü dikenli telleri topladığı görülüyor.

Tartışmalı sınır hattı

Afganistan ile Pakistan arasındaki kuzeydoğudan güneybatıya uzanan 2 bin 640 kilometrelik sınırı oluşturan "Durand Hattı", 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlenmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan, bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan sınır askerleri geçen yıllarda da Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yönelik havan ve füze saldırıları düzenlemiş ve arada iki tarafın sınır birlikleri arasında çatışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

İslamabad yönetimi ise bu saldırıların Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üyelerine yönelik olduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40

Son Dakika Haberleri
19:16 Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
19:05 Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı
19:04 Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı
18:48 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti
18:46 Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor
18:33 Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi
18:24 Karagümrük, Alanya'dan da puanla döndü
18:15 Milliyetçi papağan sosyal medyayı salladı
17:54 Fenerbahçe, Malatya kalesini ablukaya aldı! Kanarya gol için bastırıyor
17:47 7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 19:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Afganistan-Pakistan sınırında gerilim yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement