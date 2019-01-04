Son Dakika Haberleri: 'Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek'

'Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.

'Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirve İstanbul'da gerçekleştirilecek', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:20 

Ekonomi
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