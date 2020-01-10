Afganistan, Pakistanlı kadın ve çocukları ailelerine teslim etti - Son Dakika

Afganistan hükümeti, Nangarhar vilayetinde terörle mücadele operasyonlarında teslim olan 126 Pakistanlı kadın ve çocuğu ailelerine teslim etti.

Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde Pakistanlı aşiret liderlerinin de katıldığı törende konuşan Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, vilayetin çeşitli ilçelerinde terör faaliyeti yürüten yüzlerce DEAŞ mensubunun geçen aylarda teslim olduğunu söyledi.

Söz konusu kişilerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra Pakistan vatandaşı 50 kadın ve 76 çocuğun, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin talimatıyla ailelerine teslim edildiğini ifade eden Miyahil, bu sürecin devam edeceğini belirtti.

Nangarhar vilayetinde geçen sene düzenlenen operasyonlar sonucu aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık bin DEAŞ mensubu güvenlik güçlerine teslim olmuştu.