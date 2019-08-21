Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Zekeriya Barakzey, Türkiye'deki Afgan vatandaşlarının pasaport işlemlerinde yaşanan gecikmeyle ilgili, "Biz de Almanya Bonn'daki Afganistan Başkonsolosluğuna bağlı olarak çalışıyoruz. Burada verileri giriyoruz ve Almanya'ya gönderiyoruz. Pasaportları onlar basıyor ve Türkiye'ye gönderiyor. Geçen ay Almanya'daki sistem bozuldu ve hala çalışmıyor ama insanlar bizi suçluyor. Afganistan pasaportlarındaki gecikmenin başkonsoloslukla ilgisi yok." dedi.

Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Barakzey, pasaport veriliş sürecinin gecikmesinden kaynaklı oluşan yoğunluğa ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Barakzey, sorunun İstanbul'daki Başkonsolosluktan kaynaklanmadığını belirterek, Türkiye'de talep edilen pasaportların Afganistan'ın Almanya'daki Bonn Başkonsolosluğu tarafından verildiğini söyledi.

Elektronik pasaport sistemine göre Afganistan'ın pasaport veren başkonsolosluklarının dünyada iki farklı bölgeye ayrıldığını anlatan Barakzey, "Biz de Bonn'daki Afganistan Başkonsolosluğuna bağlı olarak çalışıyoruz. Burada verileri giriyoruz ve Almanya'ya gönderiyoruz. Pasaportları onlar basıyor ve gönderiyor. Geçen ay Almanya'daki sistem bozuldu ve hala çalışmıyor ama insanlar bizi suçluyorlar. Bunun sorumlusu biz değiliz. Ben oradaki Başkonsolosluk ile irtibat halindeyim ama sorunları maalesef çözemiyoruz. Bu yüzden buradaki Afganlar da ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Afganistan pasaportlarındaki gecikmenin başkonsoloslukla ilgisi yok." diye konuştu.

Pasaport sorununun en temelde Afganistan'daki farklı kimlik kartı sistemlerinden kaynaklandığını dile getiren Barakzey, şunları kaydetti:

"Son 30 yılda her Afgan hükümeti kendi kimlik kartı sistemini yaptı ve farklı birçok sistem ortaya çıktı. Şimdiki pasaport sorununun kaynağı da 'tezkere' dediğimiz kimlik kartı sisteminin karmaşık olması ve tek bir sistemle kontrol edilmemesi. Ortak bir sistemin olması için Afganistan Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik numaralarını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Şu an Afganistan'da 2,5 milyondan fazla kişinin sahte kimliği olduğunu düşünüyoruz. Kısa bir zaman önce alınan bir kararla 3 diplomat, bir kişinin Afgan olduğunu teyit ederse ona gerekli belgeler verilebiliyordu. Fakat Afganistan Nüfus Müdürlüğüne bağlı istatistik birimi bu süreci durdurdu. Bu yüzden biz de birçok problemle karşılaşıyoruz. Afganlar buraya problemlerle geliyor ve ikamet tezkeresi süreleri bitip buraya geldiklerinde sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunun sorumlusu biz değiliz çünkü sistem işlemiyor."

Barakzey, bugün Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun Facebook hesabı üzerinden canlı yayına katılarak pasaport sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunacağını kaydetti.