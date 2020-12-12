Son dakika! Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Afganistan roketli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
12.12.2020 09:29
Son dakika haber... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen roketli saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti bir sivil de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah yerel saatle 06.30 sıralarında 4 roket atıldı. Afganistan İçişleri bakanı sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Roketler, şehrin Kuzey bölgesi Khairkhana'dan Hamit Karzai Havalimanı ve Khwaja Rawash bölgelerine isabet etti" dedi. Olayda bir kişi yaralanırken bir sivil de hayatını kaybetti.
-İHA-
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