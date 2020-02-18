Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı... - Son Dakika

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı...

6 saat önce

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı..., System.String[]

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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