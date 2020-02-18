Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı... - Son Dakika

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Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı...
6 saat önce
Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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