Afganistan sınırı yakınında başlayan Özbekistan-Rusya ortak askeri tatbikatı sürüyor - Son Dakika

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda geçen hafta başlayan Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatı devam ediyor.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda Özbek silahlı kuvvetleri ve Rusya Merkez Askeri Bölge komutanlığında görev yapan Rus askerlerinin katılımıyla 30 Temmuz'da başlayan "Güney-2021" Rusya-Özbekistan ortak tatbikatı aktif dönemine girdi.

Buna göre, tatbikata katılan Rus ve Özbek askerleri, ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek imha etme konusunu işledi.

Komutanlık tarafından yayımlanan görüntülerde de tatbikat kapsamında, Özbek ve Rus askerleri, zorlu coğrafi koşullarda askeri helikopterlerden halatlarla iniş yaparak, görev bölgesine intikal etti.

Tatbikata katılan iki ülke askerleri, çeşitli engelleri geçerek 15 kilometrelik koşu yaparken, ayrıca dağlık arazide silahlı çetelerin tespitine yönelik keşif ve arama operasyonları gerçekleştirdi, düşmana pusu kurarak saldırı düzenledi.

8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.

Ortak tatbikata, her iki ülkeden 1500 asker 200 askeri araçla katılırken, Kırgızistan'daki Rus askeri üssünde görev yapan Su-25 savaş uçakları ve askeri helikopterler de destek veriyor.

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken, son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a, 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.