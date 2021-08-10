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Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi

10.08.2021 16:22
Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi, System.String[]

Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Harb Maydon poligonunda gerçekleştirilen Rusya-Tacikistan-Özbekistan üçlü askeri eğitim tatbikatı tamamlandı.

Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Harb Maydon poligonunda gerçekleştirilen Rusya-Tacikistan- Özbekistan üçlü askeri eğitim tatbikatı tamamlandı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesindeki poligonda 5 Ağustos'ta başlayan Rusya, Özbekistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı üçlü askeri eğitim tatbikatı sona erdi.

Devlet sınırındaki durumun istikrarsızlaşması halinde silahlı kuvvetlerin, askeri hazırlığını kontrol ve silahlı kuvvetlerin askeri taktik hareketlerini koordine etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, zorlu koşullarda düşmanla mücadele etme, ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek, düşmana havadan ve karadan saldırılar düzenleyerek imha etme konuları işlendi.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 2 bin 500'den fazla askerin yer aldığı ortak tatbikata, Tacikistan'da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssünde görevli tank, topçu ve motorize birliklerinin yanı sıra Rusya Merkez Askeri Bölgesine bağlı radyasyon, kimyasal, biyolojik ve radyo elektronikle mücadele özel askeri birimlerinde görevli Rus askerleri ile Özbek ve Tacik silahlı kuvvetleri mensupları katıldı.

Tatbikatta aralarında savaş uçakları ve helikopterler, piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı, insansız hava aracı ve roket sisteminin de bulunduğu 500'e yakın askeri araç ve teçhizat da yer aldı.

Tatbikatın kapanış töreninde konuşan Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Afganistan sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Harb Maydon poligonunda sona eren tatbikatta havacılık, keşif ve komanda birliklerinin ortak hareket etmesine yönelik Suriye'deki savaşta edindikleri deneyime dayalı eğitim de yaptıklarını kaydetti.

Tatbikatın Afganistan'daki durumun kötüleşmesi ve terörist grupların Orta Asya ülkelerinin sınırlarına yakınlaştığı bir dönemde yapıldığına dikkat çeken Lapin, tatbikatın ortak hareket etme deneyimlerini güçlendirmeye, ülkeleri olası saldırılardan korumaya yardımcı olacağını vurguladı.

Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo da ilk defa üç ülke askerlerinin katıldığı terörle mücadeleye yönelik tatbikat düzenlediklerini kaydederek, "Son yıllarda Orta Doğu'daki gerilimin Afganistan topraklarına kaydığı gözlemleniyor. Son yıllarda yaşanan süreçlerin analizi, bölgemizdeki durumun bu ülkedeki siyasi gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor." dedi.

Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Şuhrat Halmuhamedov da Afganistan'daki durumla ilgili endişelerini dile getirerek, "Afganistan'daki durum, sürekli tetikte olmamızı ve savaşa hazır olmamızı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Askeri geçidin de düzenlendiği törenin sonunda ortak tatbikatta başarılı olan askerlere başarı belgeleri verildi.

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken; son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi
Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi
Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi
Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi
Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi

Tacikistan, Özbekistan, Afganistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan sınırı yakınında düzenlenen Rusya-Özbekistan-Tacikistan askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika


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