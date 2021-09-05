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Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti - Son Dakika
BBC

Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti

05.09.2021 10:59
Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti, System.String[]

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kadının çalışma hakkı ve hükümette yer alma talebiyle yaptığı gösteriye müdahale etti.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kadının hak talebiyle yaptığı gösteriyi dağıttı.

Protestocu kadınlar, cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışırken Taliban'ın biber gazı kullandığını söyledi.

Afgan medyası Tolo News'a göre ise Taliban protestonun kontrolden çıktığını ileri sürdü.

Afgan kadınlar, çalışma hakkı ve hükümette yer alma talebiyle son günlerde Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler düzenledi.

Önümüzdeki günlerde Taliban'ın hükümeti açıklaması bekleniyor. Taliban, hükümette kadınların da yer alacağını ancak bakanlık görevi verilmeyeceğini söyledi.

Pek çok kadın, Taliban'ın 1996-2001 yıllarında iktidarda olduğu dönemde kadınlara uyguladığı baskı ve cezalandırma yöntemlerini yeniden uygulamasından korkuyor.

Tolo News'a konuşan gazeteci Azita Nazimi, "25 yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel olmuştu. Beş yıllık iktidarlarının ardından 25 yıl eğitim gördüm ve çok çalıştım. Geleceğimiz için buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan başka bir gösterici, Soraya ise gösteriye Taliban'ın müdahalesini "Silah şarjörüyle kadınların kafalarına vurup kanattılar" diye anlattı.

Pençşir Vadisi'nde çatışmalar sürüyor

Ülkede Taliban'a karşı direnen tek bölge olan Pençşir Vadisi'ndeki Ulusal Direniş Cephesi güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar yeniden tırmandı.

Taliban yetkilileri Pençşir'de kontrolü sağladıklarını iddia etmiş, Ulusal Direniş Cephesi ise Taliban'ın geri püskürtüldüğünü öne sürmüştü.

Taliban, Pençşir vilayetinde iki ilçenin kontrolünü ele geçirdiklerini ve merkeze doğru ilerlediklerini söylüyor.

Cephe sözcüsü, şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve binlerce Taliban savaşçısının etrafının kuşatıldığını öne sürdü.

150-200 bin nüfusa sahip Pençşir, 1980'lerde Sovyet işgaline, 90'larda da Taiban yönetimine karşı direniş gösteren bir bölge olarak biliniyor.

Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Heratlı kadınların protestosunu takdirle karşıladığını ve Pençşir'de direnişin devam ettiğini söyledi.

Direniş Cephesi'nin ve Taliban'ın Pençşir Vadisi ile ilgili iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş değil.

Kabil Havalimanı faaliyete geçmiş görünüyor

ABD ve diğer Batılı güçlerin 31 Ağustos'ta sona eren tahliyelerinin ardından Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçtiği görülüyor.

Afgan havayolları Ariana, Herat, Mezarı Şerif ve Kandahar kentlerine uçuşların başladığını açıkladı.

Al Jazeera TV de, yardım malzemeleri taşıyan uçuşlar için Katar'dan teknik bir ekibin havaalanını yeniden açmayı başardığına dair Katar büyükelçisinin sözlerini aktardı.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları Katar'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Katar'a gidiyor. Katar, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerde önemli rol oynamıştı. Ancak Blinken'in Taliban ile görüşmesi beklenmiyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Katar ve diğer bazı Körfez ülkelerini ziyaret edecek.

Pakistan istihbaratının başkanı General Faiz Hamid, Taliban ile görüşmek üzere Kabil'e geldi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, Hamid'in Taliban'a Afgan ordusunu yeniden yapılandırma konusunda yardım edebileceğini söyledi.

Batılı ülkeler Pakistan istihbaratını Taliban'ı desteklemekle suçluyor. Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti
Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti
Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti

Afganistan, Taliban, Katar, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan: Taliban Kabil'de kadın hakları gösterisine müdahale etti - Son Dakika Dünya

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