Son Dakika Haberleri: Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı
Son Dakika Dünya Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı - Son Dakika Dünya

Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı

7 saat önce

Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani, Afgan hükümeti ve Taliban'ın, tutuklu değişimi üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı, System.String[]

Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani, Afgan hükümeti ve Taliban'ın, tutuklu değişimi üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Afganistan'da Taliban ve DEAŞ terör örgütleri eylemleri sebebiyle uzun bir süredir gerilimler devam ederken, Ghani, söz konusu uzlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Uluslararası ortaklarımızın yardımlarıyla yakaladığımız ve bir süredir Bagram'da Afgan hükümetinin gözetimi altında tutuklanan üç Taliban üyesini şartlı olarak serbest bırakmaya karar verdik."

Varılan anlaşmaya göre 2016 yılında kaçırılan ABD ve Avustralyalı 2 profesöre karşılık, 3 üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacak.


Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist geceyi arabada geçirdi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 19:08:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]