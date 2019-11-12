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Afganistan, Taliban'la tutuklu takasında anlaştı
7 saat önce
Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani, Afgan hükümeti ve Taliban'ın, tutuklu değişimi üzerinde uzlaştığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani, Afgan hükümeti ve Taliban'ın, tutuklu değişimi üzerinde uzlaştığını duyurdu.
Afganistan'da Taliban ve DEAŞ terör örgütleri eylemleri sebebiyle uzun bir süredir gerilimler devam ederken, Ghani, söz konusu uzlaşmayla ilgili şunları söyledi:
"Uluslararası ortaklarımızın yardımlarıyla yakaladığımız ve bir süredir Bagram'da Afgan hükümetinin gözetimi altında tutuklanan üç Taliban üyesini şartlı olarak serbest bırakmaya karar verdik."
Varılan anlaşmaya göre 2016 yılında kaçırılan ABD ve Avustralyalı 2 profesöre karşılık, 3 üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacak.
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