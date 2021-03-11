Afgan bakandan Kayseri'de ziyaretler - Son Dakika

Afganistan'ın Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Ahady ile beraberindeki heyetin belediye ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

Ahady, ziyarette yaptığı konuşmada, ticaret konusunda Kayseri'nin iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Kayseri'nin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, ticaret denilince Kayseri akla geliyordu. Şimdi anladım ki tarım, turizm, kültür, eğitim ve hayvancılık konusunda Kayseri çok iyi bir noktada sayılır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Diriliş Ertuğrul dizisinin çok izlendiğini ve dizide Kayseri'nin de geçtiğini fark ettiklerini ifade eden Ahady, "Türk dizilerini çok seviyorum. Bundan sonra inşallah Kayseri ile birlikte çalışacağız. Dostluk, kardeşlik çok önemli, önemsiyorum. Sayın İsmail Emrah Karayel'i de kardeşim, dostum olarak görüyorum. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ediyorum." sözlerini aktardı.

Kentin tarihi hakkında bilgi veren Büyükkılıç ise ilin ticaret ve sanayinin merkezi olmakla birlikte tarımda da özellikle son dönemde kendisinden söz ettirmeye başladığını aktardı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'a ziyaret

Bakanı Ahady, ERÜ'yü de ziyaret ederek, üniversite tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de öğrencilerin eğitim alarak çok kaliteli yetiştiğini vurgulayan Ahady, ERÜ ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Rektör Çalış ise Afganistan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını, 113 farklı ülkeden yaklaşık 3 binin üzerinde uluslararası öğrencileri bulunduğunu, bunların 135'inin de Afganistanlı oluğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afganistan ve Türkiye kardeş ülkeler. Türkiye'nin bir acısı olduğunda Afganistan yanında, Afganistan'ın bir acısı olduğunda ise Türkiye her zaman Afganistan'ın yanında olmuştur. Erciyes Üniversitesi olarak özellikle araştırma başta olmak üzere öğrenci değişimi gibi birçok alanda Afganistan ile işbirliği yapmak isteriz. Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak, her zaman Afganistanlı öğrenci ve akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu da belirtmek isterim."

Ahady, Milletvekili Karayel ve Rektör Çalış ile birlikte ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (İKUM) geçerek, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının gönüllülere uygulandığı kliniği ziyaret etti.

Bakan Ahady, İKUM ziyaretinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve İKUM Müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer'den Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşı çalışmaları ve gönüllü uygulamalarında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.