Son Dakika Haberleri: Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi

Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi

1 saat önce

Afganistan Tezkeresi' Meclis'te kabul edildiTBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi, System.String[]
Afganistan Tezkeresi' Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan Tezkeresi'ni görüşmek üzere toplandı. TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği 'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:54 Kaynak: DHA

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