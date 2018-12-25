Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan
'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop
başkanlığında, Afganistan tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği 'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:58 Kaynak: DHA
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