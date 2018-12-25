Son Dakika Haberleri: Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi

Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Afganistan Tezkeresi' Meclis'te Kabul Edildi, System.String[]
TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan'da 2 yıl daha görev yapacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra ettiği 'Kararlı Destek Misyonu' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:58 Kaynak: DHA

Politika
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