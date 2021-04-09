Afganistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla mezunlar buluşması düzenlendi - Son Dakika

Afganistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı dolayısıyla Kabil'de mezunlar buluşması programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ofisi tarafından düzenlenen programa Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, bakanlar, milletvekilleri, Kabil'deki Türk kurumların temsilcileri ve Türkiye mezunları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımanın kendileri için bir görev ve sorumluluk olduğunu söyledi.

Diğer ülkelerde birer ofisi bulunan TİKA'nın Afganistan'da 3 ofisinin bulunduğunu ifade eden Çal, bunun bir dostluk ve kardeşlik göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da iki ülke arasındaki ilişkilerin aslında çok eskilere dayandığını kaydetti.

Türklerin Afganistan'daki varlığının 2 bin yıldan fazla olduğunu dile getiren Ertuğrul, iki ülke arasındaki bu dostluk bağının pekişerek devam ettiğinin altını çizdi.

Ertuğrul, "Türkiye için Afganistan'ın ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır ve bu nedenle Afganistan, halihazırda Türkiye'nin en çok kalkınma yardımı yaptığı ülkedir. Önümüzdeki dönemlerde de bu yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.

Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayed Mubin Haşimi, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin tarihi seyrini anlattı.

Zeybek oyunu, müzik dinletisinin ardından şiir ve şarkıların seslendirildiği tören, iki ülke mutfağının özgün yemeklerinin ikramıyla son buldu.