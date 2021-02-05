Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika

Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor

05.02.2021 13:26

GÖKHAN VARAN/MEHMET ŞAH YILMAZ - Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye'nin ulaşım ve transit alanlarındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Afgan halkı ve hükümeti, Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi ve bu desteğimiz devam edecek.

GÖKHAN VARAN/MEHMET ŞAH YILMAZ - Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye'nin ulaşım ve transit alanlarındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Afgan halkı ve hükümeti, Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi ve bu desteğimiz devam edecek." dedi.

Zeki, Türkiye ziyaretinin ardından AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son zamanlarda özellikle ulaşım, transit alanlarında çok büyük tecrübeye sahip olduğunu ve bayağı bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Zeki, Afgan halkı ve Afganistan Ulaştırma Bakanı olarak bu tecrübelerden, burada yapılan işlerden yararlanmak istediklerini söyledi.

Afganistan'ın da transit ülke olup bağlantı yollarından yararlanmak istediğini vurgulayan Zeki, bu doğrultuda Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından davet aldıklarını aktardı.

Zeki, "Her alanda bir muvaffakiyete ulaştık, en kısa zamanda heyetler tekrar görüşecek, güzel bir toplantı oldu. Bundan eminim ki, Afganistan olarak altyapı ve üstyapılarda da bu tecrübelerden istifade edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğünü dile getiren Zeki, şöyle devam etti:

"Afganistan-İran ve Türkiye arası bizim en hızlı, en kısa, en ucuz transit yolumuz. Biz eğer Afganistan'dan Avrupa'ya açılmak istiyorsak, en uygun yol, Afganistan-İran-Türkiye arasındadır. Biz bunu Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Afganistan ile Türkiye arasında bu üçlü transit yolu için bir muvaffakiyete vardık. Ama İran ile de irtibata geçeceğiz. Bu hem bizim için hem İran için hem de Türkiye için en uygun yoldur. Biz bunu talep ettik."

"Tek taraflı barış, Afganistan sorununu çözmez"

Zeki, Afganlar arası barış görüşmesine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her Afgan barış istiyor. Afganistanlılar 40 yıldır barış talep ediyor ama nasıl bir barış? Bu çok önemli. Yani barışta Afganistan'ın bütün taraflarını, partilerini, aşiretlerini, hukukunu göz önüne almadan tek taraflı barış gelirse, bu Afganistan'ın sıkıntılarının, sorunlarının çözümü değildir. Bütün tarafların bir anlaşma üzerinde bir araya gelmesi lazım.

Cumhurbaşkanımız Eşref Gani, şu an görüşmelere devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel görüşmemizde, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik ve barış için destek istedik. Biz barış istiyoruz ve barışa karşı değiliz, lakin barışın gelişi için şartlar var. Bu şartlar yerine gelmezse tek taraflı barış, Afganistan sorununu çözmez. Katar'da müzakereler devam ediyor. Afgan halkı artık güven içinde ve birbiriyle kardeşlik içinde yaşasın istiyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Birçok platformdan destek talep ettik."

"Afgan halkı ve hükümeti Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi"

Ankara'daki görüşmelerini tamamladıklarını kaydeden Zeki, "Afganistan ve Türkiye, iki devlet tek millettir. Görüşmeler, inşallah her zaman devam edecek. Bundan eminim ki, yakında çok güzel gelişmeler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zeki, Afganlar arası müzakerelerin Türkiye'de devam etmesi gibi bir planın olup olmadığına ilişkin bu ziyaretlerinde bu yönde bir konuşmanın gerçekleşmediğini ancak konunun dışişleri bakanları arasında konuşulacağını belirtti.

Afganistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yi ziyaret etme ihtimallerinin bulunduğuna işaret eden Zeki, söz konusu bakanların ziyaretinde, bu konular üzerinde bir mutabakata varabileceklerini vurguladı.

Zeki, bu ziyaretlerinde ana gündem maddesini ulaşımın oluşturduğunu belirterek, Afganistan'ın Türkiye'yle 2 transit yol güzergahı olduğunu söyledi. Bu güzergahlardan birincisinin, Afganistan-İran ve Türkiye olduğunu aktaran Zeki, diğerinin de Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye ulaşan "Lapis Lazuli" olduğunu anlattı.

Görüşmelerde daha çok bu iki transit güzergahla teknik ekipman ve kapasite artırımı konusunu ele aldıkları bilgisini veren Zeki, "İnşallah bu konularda da gelecekte güzel gelişmeler olacak. Zamanı gelince sizinle paylaşacağız." dedi.

Zeki, Türk şirketlerinin Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde ülkeye davet edilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Zaten davete gerek yok. Afganistan'la Türkiye'nin tarihine ve kültürüne bakarsak, iki ülke tek millettir. Orada daha önce çalışan çok firma var. Şu anda devam eden firmalar da var. Bundan sonra da her zaman kapımız açık. Afgan halkı ve hükümeti, Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi ve bu desteğimiz devam edecek."

Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor
Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor
Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor
Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor

Afganistan, Türkiye, Afgan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika

Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Eski uyuşturucu bağımlısı TikTok fenomeni, paylaştığı videolarla dönüşümünü anlattı İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Sokağın Çocukları'nın Görüntü Yönetmeni İlker Özkalp: 3. sezonun başlama tarihi henüz belli değil Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi
Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı Doping kurallarını ihlal eden eski Barcelona'lı Andre Onana, 12 ay men cezası aldı         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "terörist" polemiğine Akşener de dahil oldu         
12:30
Arda Turan'ın Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan yargılandığı davada futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı         
12:07
Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı         
11:49
Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı         
11:38
Mahkeme başkanı, duruşmada gerginlik yaşanınca Mahkeme başkanı, duruşmada gerginlik yaşanınca "Burayı evlilik programına çevirdiniz" diyerek isyan etti         
10:42
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü: Uzun süre indirim yok Son Dakika! Merkez Bankası, faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü: Uzun süre indirim yok         
10:21
Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada         
10:01
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı         
09:09
Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu         
08:13
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 13:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan, Türkiye'nin ulaşım ve transit tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei