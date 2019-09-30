Son Dakika Haberleri: Afganistan türklerinin lideri abdülkerim mahdum hayatını kaybetti
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Afganistan türklerinin lideri abdülkerim mahdum hayatını kaybetti

22 dakika önce

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre Türkiye'de tedavi gören ve ardından Afganistan'a dönen Afganistan Türklerinin lideri Abdülkerim Mahdum hayatını kaybetti.

Afganistan türklerinin lideri abdülkerim mahdum hayatını kaybetti, System.String[]
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre Türkiye'de tedavi gören ve ardından Afganistan'a dönen Afganistan Türklerinin lideri Abdülkerim Mahdum hayatını kaybetti.
Dün gece vefat eden Mahdum'un, Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde aile mezarlığına defnedileceği duyuruldu.

ABDÜLKERİM MAHDUM HAKKINDA

Abdülkerim Mahdum 1942 yılında Afganistan'ın Cevizcan vilayeti Kızlayak kasabasında doğdu. İlk ve Orta okul eğitimini, Kızılayak'ta tamamladı. Babası Seracettin Mahdum'un vefatı sonrası Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Türk halkının ileri gelenleriyle yakın ilişkiler kurarak temaslarını arttırdı.
26 yaşında milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde, Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yaparken Türk milletine büyük hizmetler verdi. Afgan Radyosunda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın yaptırdı. Bunun yanında Afganistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesi için yol, köprü, okul, hastane ve baraj gibi pek çok proje hazırladı. Başkent Kabil'de eğitim alan Türk öğrencilere karşılıksız burs verilmesini sağladı.

Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sonrası gözaltına alındı ve 14 ay hapiste tutuldu. 1980 yılında, Babrak Karmal'in yönetime gelmesiyle, genel aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Pakistan'a yerleşti ve Kuzey Afganistan İslam birliği  Partisi'ni kurdu.
1982 yılında, Afganistan'da yaşamakta olan ve Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız Türklerinden oluşan 4 bin 500 kişinin Türkiye'ye gelmesini sağladı.


Afganistan, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:36 Kaynak: DHA
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