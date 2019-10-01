Son Dakika Haberleri: Afganistan Türklerinin lideri için gıyabi cenaze namazı
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Afganistan Türklerinin lideri için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili olan, 77 yaşında hayatını Abdülkerim Mahdum için Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Afganistan Türklerinin lideri için gıyabi cenaze namazı, System.String[]

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili olan, 77 yaşında hayatını Abdülkerim Mahdum için Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçedeki Türkmen Camisi'nde kısa süre önce döndüğü memleketi Afganistan'ın Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybeden Mahdum için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına katılan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Said Baytok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Mahdum'un oğlu, Anadolu Ajansından emekli Osman Mahdum'a başsağlığı diledi.

Mevlitin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Afganistan, Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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