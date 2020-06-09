Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Pakistan Genelkurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa ile görüştü.



Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya geldi. Abdullah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, Ulusal Uzlaşma Konseyi ve Afgan liderlerinin ülkede devam eden müzakereler için gerekli adımları attığını ifade etti. Abdullah ayrıca görüşmede, ülkede ve bölgede istikrarın daha da ileriye taşınması konusunun ele alındığını belirtti. Abdullah, ülkede Taliban ile devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve barış içinde bir arada yaşanması için ortak meselelerle ilgili Taliban ile görüşmeye hazır olduklarını aktardı. Abdullah görüşmede, Taliban konusunda Pakistan'ın yapıcı rolünü tekrarladığını ifade etti. - KABİL