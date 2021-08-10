Afganistan: Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden 'yüz binlerce sivil tehdit altında' uyarısı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğunu duyurdu. Kızılhaç, sivillerin korunması için çatışmaların durması çağrısında bulundu, yaralıların tahliyesine ve acil yardım hizmetlerine erişim izni verilmesini istedi.

Kızılhaç, Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği son bir ayda en az 4 bin yaralı sivili tedavi ettiğini açıkladı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, çatışmalar sonucu binlerce sivilin öldürüldüğü ya da yaralandığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre, Leşkergah ve Kunduz gibi şiddetli sokak çatışmaları yaşanan şehirlerde "savaş suçu işleniyor olabilir."

Afganistan'da Taliban güçlerinin geçen ay başlayan ilerleyişi sürüyor.

Taliban, stratejik önemi yüksek Kunduz dahil 6 vilayet merkezini kontrol altına aldığını açıkladı. Örgüt son olarak Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı ele geçirdi ve hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Pazar günü şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pol ve Talokan'da kontrolü sağlayan örgüt güçleri, daha önce de Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc ile Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ı ele geçirmişti.

BM, şiddetin tırmanması sonucu sadece son bir ayda 1000'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Yine BM'nin paylaştığı verilere göre, ülkede yaşanan çatışmalar sonucu 350 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) dün yapılan açıklamada; Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde 72 saat içinde 27'den fazla çocuğun çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği, 136 çocuğun ise yaralandığı belirtilmişti.