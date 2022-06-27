Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

27.06.2022 13:23

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 107 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan'a ait yolcu uçağına alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika
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