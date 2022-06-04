Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu

04.06.2022 17:49
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınlarında meydana geldi. Afganistan uyruklu 4 tarım işçisi, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. İşçilerden 2'si suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarmaya çalıştığı işçiler, bir süre sonra da gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ile AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla Khal Murad Abdul Baqı (44) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşının cansız bedenleri bulunup çıkarıldı. 2 işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.


Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu
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Kaynak: DHA

Afganistan, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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