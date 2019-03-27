Afganistan Uyruklu 21 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 21 mülteci ve bir organizatör yakalandı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 21 mülteci ve bir organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk
Mahallesi Antandros mevkiinden Yunanistan'ın Midilli'ye göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil jandarmalar tarafından yapılan çalışma ile M.H. isimli organizatör ile 11'i erkek, 4'ü kadın ve 4'ü çocuk toplam 21 Afganistan
uyruklu mülteci yakalandı. Adli makamların talimatıyla organizatör ve mülteciler hakkında adli ve idari işleme başlandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:03 Kaynak: İHA
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