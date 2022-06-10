Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

10.06.2022 03:45
Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

YORUMLAR
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Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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