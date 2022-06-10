Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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