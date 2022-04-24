Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

24.04.2022 14:12

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi.

Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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