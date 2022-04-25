Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

25.04.2022 14:23

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

Malatya Havalimanında 22 Nisan'da başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 908 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 23 bini aştı

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini "kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan" bir stratejiyle yürütüyor.

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Afganistanlı 227 düzensiz göçmenin bugün ülkelerine gönderilmesiyle Göç İdaresi Başkanlığının 2022'de düzenlediği charter sayısı da 30'a yükseldi. Sadece charter seferle 6 bin 805 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bu yıl ise sınır dışı edilen Afganistanlı sayısı böylece 11 bin 36'ya çıktı.

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 23 bin 853 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Malatya Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 97 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de 27 Nisan'da Ankara'dan ülkelerine geri gönderilecek.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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