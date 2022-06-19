Malatya'dan 21 Haziran 'a kadar 3 charter seferiyle 681 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha sınır dışı edilecek.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.