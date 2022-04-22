Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

22.04.2022 13:30
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 22 bini aştı

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Afganistanlı 227 düzensiz göçmenin bugün ülkelerine gönderilmesiyle Göç İdaresi Başkanlığının 2022'de düzenlediği charter sayısı da 29'a yükseldi.

Türkiye'den 2022 yılında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 22 bin 539 olarak kayıtlara geçti.

Malatya Havalimanından bugün 227 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderilmesinin ardından 3 gün içinde 681 Afganistan uyruklunun daha 3 charter seferiyle Türkiye'den çıkışı sağlanacak.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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