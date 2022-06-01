Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

01.06.2022 00:31

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getirilen ve burada işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 236 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika


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