Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlere başlandı. - BALIKESİR
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