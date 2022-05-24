Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen, 2 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor. Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi. Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 272 düzensiz göçmen, 2 charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

Erzurum'dan 22 ve 23 Mayıs'ta da 3 farklı charter seferiyle 414 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmişti.