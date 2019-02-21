Son Dakika Haberleri: Afganistan Uyruklu 37 Mülteci Yakalandı

Afganistan Uyruklu 37 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen 37 mülteci bota binmek üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

Afganistan Uyruklu 37 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen 37 mülteci bota binmek üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi Mıhlı çayı mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbaratın alınması üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takip ve gözetleme faaliyeti esnasında, Mıhlı çayı mevkiinde, zeytinlik alanda saklanan O.A. isimli organizatör ile 7 erkek, 8 kadın ve 22 çocuk toplam 37 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Ayrıca yetişkin olan 15 mülteciye ayrı ayrı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet etmekten 3 bin 549'ar TL idari para cezası kesildi. Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Yunanistan, 3. Sayfa
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