Son Dakika Haberleri: Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma 38 düzensiz göçmen yakaladıEdinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-87 kara yolu üzerinde iki araçta kontrol yaptı.

Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma 38 düzensiz göçmen yakaladı


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-87 kara yolu üzerinde iki araçta kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 11 yetişkin erkek, 13 yetişkin kadın ve 14 çocuk toplam 38 Afganistan uyruklu şahıs ve araç şoförü F.A., öncü olduğu tespit edilen H.K., E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. F.A, H.K, E.Ö ve A.A. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Narlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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