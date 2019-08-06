Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan gitmek isteyen 40 Afgan düzensiz göçmen Jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde Yunanistan
'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan gitmek isteyen 40 Afgan düzensiz göçmen Jandarma
tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ayvalık İlçe Jandarma unsurlarınca Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi Hakkı Bey Yarımadası Ceylan Sitesi mevkinde bulunan ormanlık alan içerisinde yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapma hazırlığında olan 40) Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Adli makamların talimatıyla organizatör M.H. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
(İHA)
3 yıl evli kaldığı karısından 37 yıldır boşanmaya çalışıyor Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak