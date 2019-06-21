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Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 40 mülteci ile bu göçmenlerin kaçışına yardımcı olduğu öne sürülen 1 organizatör yakalandı.

Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 40 mülteci ile bu göçmenlerin kaçışına yardımcı olduğu öne sürülen 1 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi'nin Badavut mevkiinde bir panelvan araçtan şüphelenerek harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta 14'ü kadın, 11'i çocuk olmak üzere 40 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi. Ekiplerin kısa süreli operasyonunun ardından mültecilere para karşılığında yardım ettiği belirlenen M.M isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar ile organizatör M.M. Küçükköy Jandarma Karakolu'na getirildi. Jandarma ekipleri tarafından göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yakalan 40 mülteci ve 1 organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
balıkesir, jandarma, ayvalık, mülteci, 3. Sayfa
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