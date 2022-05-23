Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen, 3 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.

Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, 22 ve 23 Mayıs'ta otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 414 düzensiz göçmen, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.

Ocak ayından bu yana 28 bin 857 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan'a düzenlenen 42 charter seferi kapsamında 8 bin 273 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 14 bin 280'e yükselirken, yurt genelinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 28 bin 857 olarak kayıtlara geçti.???