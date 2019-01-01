Son Dakika Haberleri: Afganistan Uyruklu 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Afganistan Uyruklu 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

20 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma çalışmada 43 düzensiz göçmen ve bir organizatör Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isterken yakalandılar.

Afganistan Uyruklu 43 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma çalışmada 43 düzensiz göçmen ve bir organizatör Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isterken yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ayvalık Namık Kemal Mahallesi Güneş Adası mevkinde, zeytinlik alana gizlenmiş vaziyette 8'i kadın, 12'si erkek ve 23'ü çocuk olmak üzere 43 Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere organizatörlük yapan M.D.R. yakalandı. M.D.R. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Afganistan, Jandarma, Ayvalık, Balıkesir, 3. Sayfa
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