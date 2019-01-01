Afganistan Uyruklu 43 Kaçak Göçmen Yakalandı
20 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma çalışmada 43 düzensiz göçmen ve bir organizatör Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isterken yakalandılar.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde jandarma çalışmada 43 düzensiz göçmen ve bir organizatör Yunanistan
'ın Midilli Adasına geçmek isterken yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Ayvalık Namık Kemal
Mahallesi Güneş Adası mevkinde, zeytinlik alana gizlenmiş vaziyette 8'i kadın, 12'si erkek ve 23'ü çocuk olmak üzere 43 Afganistan
uyruklu göçmen ile bu göçmenlere organizatörlük yapan M.D.R. yakalandı. M.D.R. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı