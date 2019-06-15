Afganistan uyruklu 44 göçmen jandarmaya yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olan N.R. isimli bir organizatör yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinin Küçükköy
Mahallesi'nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen Afganistan
uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olan N.R. isimli bir organizatör yakalandı. Ayvalık İlçe Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen 18'i çocuk, 11'i kadın 44 göçmen ile ilgili yasal işlemler başlatıldı.
(İHA)
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