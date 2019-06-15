Son Dakika Haberleri: Afganistan uyruklu 44 göçmen jandarmaya yakalandı
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Afganistan uyruklu 44 göçmen jandarmaya yakalandı

4 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olan N.R. isimli bir organizatör yakalandı.

Afganistan uyruklu 44 göçmen jandarmaya yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde Karaca Sitesi yolu üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olan N.R. isimli bir organizatör yakalandı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen 18'i çocuk, 11'i kadın 44 göçmen ile ilgili yasal işlemler başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Midilli Adası, Küçükköy, Ayvalık, Afganistan, Güncel
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