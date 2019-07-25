Son Dakika Haberleri: Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı
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Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Küçükköy Şeytansofrası mevkiinde görülen minibüs dur ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu minibüs 1 kilometre ileride yol ortasında terk edilmiş vaziyette bulundu. İçerisinde yapılan kontrolde 21 erkek, 13 kadın ve 10 çocuk 44 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Minibüse el konularak yed-i emin otoparkına teslim edildi. Organizatör S.Ö. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Afganistan, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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