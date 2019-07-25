Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde 44 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı unsurlarınca Küçükköy
Şeytansofrası mevkiinde görülen minibüs dur ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu minibüs 1 kilometre ileride yol ortasında terk edilmiş vaziyette bulundu. İçerisinde yapılan kontrolde 21 erkek, 13 kadın ve 10 çocuk 44 Afganistan
uyruklu mülteci yakalandı. Minibüse el konularak yed-i emin otoparkına teslim edildi. Organizatör S.Ö. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
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