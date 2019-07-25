Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı

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Her satırı iğrenç! Hamile kadınlarla cinsel ilişkiye girip fuhşa zorladılar

Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar

İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu