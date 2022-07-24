Afganistan uyruklu 592 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistanlı 592 düzensiz göçmen daha Ankara ve İstanbul'da düzenlenen seferlerle ülkelerine gönderildi.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında ülke çapında kolluk kuvvetlerince yapılan denetimler aralıksız sürdürülürken, uygulamalar sırasında yakalanan düzensiz göçmenler Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda yakalanıp geri gönderme merkezlerindeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 592 düzensiz göçmen, İstanbul ve Esenboğa havalimanlarına getirildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen yabancı uyruklular, 3 ayrı charter seferle Afganistan'a gönderildi.

Geri göndermede yüzde 132 artış

Öte yandan, yılbaşından bu yana 140 charter seferiyle 25 bin 492 Afganistan uyruklunun ülkesine dönüşleri sağlandı.

Bu kapsamda tarifeli uçuşlarla birlikte yıl içerisinde ülkesine geri gönderilen Afganistan uyrukluların sayısı 34 bin 679 oldu.

Bu yıl boyunca güvenlik güçlerince yakalanarak ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 132 artış göstererek 57 bin 123'ü buldu.

Böylece 2016 yılından itibaren 356 bin 819 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.