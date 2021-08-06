Afganistan uyruklu 6 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Nevşehir'e kaçak yollarla gelen Afganistan uyruklu 6 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen Afganistan uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi. - NEVŞEHİR