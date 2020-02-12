Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü sahilinde şüphe üzerine durdurdukları minibüste 44 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Gelibolu ve Bayramiç ilçelerinde de 36 yabancı uyruklu yakalandı. İki operasyonda 80 can yeleği ele geçirildi.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla T.A. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:17 Kaynak: AA
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