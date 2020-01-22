Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı
7 saat önce
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir vatandaşı darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:43 Kaynak: AA
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir vatandaşı darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı.
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