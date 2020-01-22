Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir vatandaşı darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı.

Aksaray'da Afganistan uyruklu bir vatandaşı darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı.

Afganistan uyruklu bir kişiyi darp edip otomobille kaçıran 3 kişi tutuklandı

Afganistan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:43 Kaynak: AA
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